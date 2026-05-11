Flashmob al tramonto per Ultimo | l' annuncio dei fan a -30 da Tor Vergata
Il 26 marzo, a 100 giorni dal concerto di Ultimo a Tor Vergata, i fan hanno posizionato uno striscione davanti al Colosseo. In quella stessa giornata, un flashmob si è svolto al tramonto, coinvolgendo alcuni sostenitori dell’artista. L’evento ha attirato l’attenzione di passanti e media locali, creando un momento di aggregazione tra i fan. La manifestazione è stata annunciata come un modo per ricordare l’attesa del concerto.
Lo scorso 26 marzo, a 100 giorni dal concerto di Ultimo a Tor Vergata, i fan avevano affisso un grande striscione davanti al Colosseo. Il prossimo 4 giugno, a 30 giorni dall'attesissimo live, la Generazione Ultimo torna a lasciare il segno annunciando un mega raduno in una delle location più.🔗 Leggi su Romatoday.it
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