Ultimo consiglio comunale della consiliatura per il sindaco Guida | Avanzo da 8.4 milioni di euro
Domani alle ore 10 si terrà l’ultimo Consiglio Comunale della consiliatura guidata dal sindaco Enzo Guida. La seduta, convocata dal presidente del Consiglio Comunale, rappresenta la riunione conclusiva dell’attuale mandato amministrativo. Durante la riunione, si discuteranno alcuni punti all’ordine del giorno, tra cui un avanzo di bilancio di 8,4 milioni di euro. La seduta si svolgerà in una sola giornata e segnerà la fine di questa fase amministrativa.
Ultimo Consiglio Comunale della consiliatura per l’amministrazione guidata dal sindaco Enzo Guida. Il presidente del Consiglio Comunale Domenico Mangiacapra ha infatti convocato per domani, martedì 12 maggio 2026 alle ore 10, la seduta ordinaria che chiuderà ufficialmente il ciclo amministrativo.🔗 Leggi su Casertanews.it
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