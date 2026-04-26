Mercoledì si terrà in consiglio comunale la discussione sul bilancio preventivo per il 2025. Tra i punti all’ordine del giorno, si segnala che l’avanzo di amministrazione risulta in parte ipotecato a favore di un’azienda del settore energetico. La seduta si svolgerà a partire dalle ore... e prevede l’approvazione di diverse variazioni di bilancio.

La buona notizia è che il consuntivo del bilancio 2025 (va in consiglio comunale mercoledì, ore 21,30) vede un avanzo di amministrazione di 500mila euro, "che non è tantissimo, anzi, è poca cosa – riconosce il sindaco Gionata Calcinari – su un bilancio comunale di circa 50milioni di euro, ma è pur sempre un segnale". La notizia meno buona è che, vista la ‘ causa Italgas ’, milionaria, che ancora incombe sulle casse comunali, di questo avanzo la città potrà beneficiare in minima parte perché il grosso dovrà essere accantonato per chiudere quel pesantissimo contenzioso. Che la situazione di bilancio non fosse particolarmente rosea, il sindaco Calcinari e la sua amministrazione lo vanno ripetendo da quando si sono insediati, quasi un anno fa: "Ho ereditato una situazione di cassa con - 800mila euro.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bilancio in consiglio comunale : "Avanzo ipotecato per Italgas"

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