Ultimissime Juve LIVE | telefonata Spalletti-Elkann incontro per Bernardo Silva

Nelle ultime ore, si sono susseguite diverse novità per la Juventus. È stata registrata una telefonata tra l’allenatore e il presidente della società, mentre si è tenuto un incontro dedicato a Bernardo Silva. La redazione di JuventusNews24 fornisce aggiornamenti in tempo reale su queste questioni, offrendo un quadro delle ultime mosse e sviluppi nel mondo bianconero.

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Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 11 maggio 2026. Bernardo Silva Juve, l’agente del portoghese è atteso a Torino nei prossimi giorni: le possibili mosse dei bianconeri. Bernardo Silva Juve, previsto nei prossimi giorni un incontro fra Mendes e Comolli per capire eventualmente la fattibilità dell’operazione Spalletti, il retroscena sullo sfogo: chiede 6-7 innesti e il rinnovo di Vlahovic.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: telefonata Spalletti-Elkann, incontro per Bernardo Silva ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Ultimissime Juve LIVE: contatto Spalletti Bernardo Silva, Ayroldi non perfettodi Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Ultimissime Juve LIVE: la conferenza stampa di Spalletti, le ultime su Bernardo Silvadi Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Argomenti più discussi: L'urlo di Spalletti e le chiamate di Elkann: quanti colpi servono per una Juve vincente, uno su tutti; Il messaggio di Szczesny a Lewandowski: La Juve? Gli consiglio di ritirarsi, perché poi possono succedere le cose migliori; Juve-Alaba, Leao-Arabia ? Roma-Manna, ag. Lukaku: le news di oggi ?; Vlahovic Juve, è quasi gelo: Dusan aspetta i top team europei e offerte più ricche. Le ultime. #cairout - Results on X | Live Posts & Updates x.com