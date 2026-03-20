Ultimissime Juve LIVE | la conferenza stampa di Spalletti le ultime su Bernardo Silva

In questa giornata, si sono susseguite diverse novità riguardanti la Juventus. Spalletti ha tenuto una conferenza stampa, mentre si sono aggiornate le ultime notizie su Bernardo Silva. La redazione di JuventusNews24 ha seguito in tempo reale le evoluzioni più recenti, offrendo un quadro completo delle ultime ore in casa bianconera.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 20 marzo 2026. Conferenza stampa Spalletti pre Juve Sassuolo: le sue dichiarazioni. Ore 16:00 – Conferenza stampa Spalletti pre Juve Sassuolo: le sue dichiarazioni alla vigilia del match della 30ª giornata di Serie A 202526 Convocati Italia playoff Mondiali: 3 giocatori della Juventus nella lista di Gattuso. Torna Chiesa, ecco chi è stato escluso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: la conferenza stampa di Spalletti, le ultime su Bernardo Silva Articoli correlati Ultimissime Juve LIVE: la conferenza stampa di Spalletti e le ultime su En-NesyriLocatelli Juve, società già al lavoro per blindarlo a vita: potrebbe rinnovare fino a quella data! L’idea del club bianconero Osimhen Juventus: dal... Ultimissime Juve LIVE: le ultime su Vlahovic e Bernardo Silvadi Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. FUTURO ALLA JUVE LA RISPOSTA DI OSIMHEN Tutto quello che riguarda Ultimissime Juve Temi più discussi: Intoccabili Juve, sfida per Alisson, novità McTominay: le news di oggi ?; Formazioni ufficiali Udinese-Juventus: chi gioca titolare e le ultime su Solet, Atta, Zaniolo, Vlahovic, David e Boga; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Juve-Carnesecchi, tempi Çalha-Gimenez ?, Roma su un ?: le news di oggi?. La coscienza di Vlahovic, perché non c'è alternativa al rinnovo con la Juve: dettagli e cifreCalciomercato Juventus: tutte le ultime Trattative in tempo reale. Scopri le ultime notizie di Mercato, i sogni e tutti i colpi aggiornati del club. sport.virgilio.it Calciomercato live: Zaragoza alla Roma, Boga e Holm alla Juventus, Alisson Santos va al NapoliCalciomercato live, le trattative di oggi domenica 1 febbraio 2026. Juventus, colpo Boga. In arrivo anche Holm dal Bologna. Lookman verso l'Atletico Madrid, operazione da 40 milioni di ... ilmattino.it Juventus-Sassuolo a rischio Le ultimissime https://tinyurl.com/45zef6uw - facebook.com facebook Ultimissime #Juve live Le principali notizie x.com