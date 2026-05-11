Ultimissime Inter LIVE | si ferma Thuram Guida arbitra la finale le condizioni di Pio e Calhanoglu

Nella giornata di oggi, in casa nerazzurra si sono registrate diverse novità. Thuram ha dovuto interrompere le sue attività, mentre il match della finale sarà diretto dall’arbitro Guida. Sono state fornite anche aggiornamenti sulle condizioni di Pio e Calhanoglu. Questo il quadro delle ultime notizie in tempo reale, che interessano la squadra e i suoi protagonisti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news sull’Inter in diretta per rimanere sempre aggiornato. Ultimissime Inter Live di LUNEDI’ 11 MAGGIO. Inter in ansia per Thuram: stop in allenamento, a rischio la finale di Coppa Italia. Domani gli esami per Thuram: le condizioni dell’attaccante francese verranno valutate nelle prossime ore. Finale a rischio Pio Esposito ok, Calha verso il forfait: gli aggiornamenti da Appiano Gentile in vista della finale di Coppa.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ultimissime Inter LIVE: si ferma Thuram, Guida arbitra la finale, le condizioni di Pio e Calhanoglu ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Ultimissime Inter LIVE: Guida arbitra la finale, le condizioni di Pio e Calhanogludi Redazione Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Ultimissime Inter LIVE: Pio Esposito o Retegui, Thuram si rilancia per la Romadi Redazione Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Argomenti più discussi: Formazioni ufficiali Inter-Parma: chi gioca titolare e le ultime su Lautaro Martinez, Calhanoglu, Pio Esposito, Thuram, Bonny, Elphege e Pellegrino; LAZIO - INTER : 0 - 3; Serie A, domani all’Olimpico Lazio-Inter: ecco dove vederla in tv e streaming; Inter-Parma, probabili formazioni e ultime notizie: out Calhanoglu, 3 dubbi da sciogliere per Cristian Chivu. Ultimissime Inter LIVE x.com Calciomercato Inter, il nuovo portiere dipende da… Nico PazIl mercato dell'Inter è alla ricerca di un portiere. Se arriva Nico Paz, promosso Josep Martinez con un vice di esperienza ... interlive.it