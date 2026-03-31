Nella giornata di oggi, le principali notizie riguardano le scelte di mercato e le strategie della squadra nerazzurra. Tra le notizie più seguite ci sono le possibili alternative in attacco, con un focus su due giocatori considerati tra i più interessanti. Inoltre, il tecnico si sta concentrando su un rilancio per un centrocampista francese, con il club che valuta diversi profili in vista della prossima stagione.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Ultimissime Inter Live di MARTEDI’ 31 MARZO. Pio Esposito o Retegui, a poche ore da Bosnia Italia: chi sarà il compagno di reparto di Kean?. Pio Esposito o Retegui questo il dubbio che ci ha accompagnato in questi giorni di avvicinamento a Bosnia-Italia Thuram è pronto, rilancio con la Francia: ora può riprendersi l’Inter. La notizia verso la Roma. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Ultimissime Inter LIVE: Pio Esposito o Retegui, Thuram si rilancia per la Roma

Articoli correlati

Ultimissime Inter LIVE: La Premier League tenta Pio Esposito. Rifiutata un’offerta per Luis HenriqueVicario Inter, pronto l’assalto nerazzurro al portiere del Tottenham per il dopo Sommer.

Leggi anche: Ultimissime Inter LIVE: pronto il rinnovo di Pio Esposito, fatta per Mlacic

Contenuti utili per approfondire

Discussioni sull' argomento Formazioni ufficiali Fiorentina-Inter: chi gioca titolare e le ultime su Kean, Solomon, Lautaro Martinez, Calhanoglu, Bastoni, Bonny e Pio Esposito; Sky – Italia, Pio Esposito titolare o no? Le ultimissime sulla formazione anti-Bosnia; Fiorentina-Inter, moviola: mani di Pongracic e Pio Esposito. Non c'è rigore?; FIORENTINA - INTER : 1 - 1.

Calciomercato Inter, l’agente di Pio Esposito – Giuffredi – ha parlato dell’interesse dell’Arsenal per l’attaccante nerazzurroCalciomercato Inter, l’agente di Pio Esposito – Giuffredi – ha parlato dell’interesse dell’Arsenal per l’attaccante nerazzurro L’agente sportivo Mario Giuffredi ha deciso di spegnere sul nascere quals ... calcionews24.com

Le ultimissime Inter live facebook

Fiorentina-Inter, Roma-Lecce, Bologna-Lazio e tennis: le ultimissime x.com