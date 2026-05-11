Ultimissime Inter LIVE | Guida arbitra la finale le condizioni di Pio e Calhanoglu
Nella giornata di oggi, sono state aggiornate le condizioni di due giocatori dell'Inter, Pio e Calhanoglu, e si è anche deciso che l'arbitro guiderà la finale. La redazione di Inter News 24 ha fornito le ultime notizie in tempo reale, concentrandosi sulle vicende più rilevanti per la squadra nerazzurra. Le informazioni riguardano sia gli aspetti fisici dei calciatori sia le decisioni ufficiali per l'ultimo match della stagione.
Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news sull’Inter in diretta per rimanere sempre aggiornato. Ultimissime Inter Live di LUNEDI’ 11 MAGGIO. Pio Esposito ok, Calha verso il forfait: gli aggiornamenti da Appiano Gentile in vista della finale di Coppa. Pio Esposito ha svolto gran parte dell’allenamento in gruppo, arrivano invece novità meno confortanti su Hakan Calhanoglu Arbitro Lazio Inter, toccherà a Guida dirigere la finale di Coppa Italia.🔗 Leggi su Internews24.com
Notizie correlate
Ultimissime Inter LIVE: le condizioni di Calhanoglu e le parole di Bisseck dopo la sconfitta nel derbydi Redazione Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale.
Ultimissime Inter LIVE: Lazio Inter sabato alle 18, Romano spegne le voci sul futuro di Calhanogludi Redazione Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale.
Argomenti più discussi: Formazioni ufficiali Inter-Parma: chi gioca titolare e le ultime su Lautaro Martinez, Calhanoglu, Pio Esposito, Thuram, Bonny, Elphege e Pellegrino; Lazio Inter in tv e streaming: dove vedere la partita; Inter-Parma, dove vedere la partita in tv: gli orari; Formazioni ufficiali Lazio-Inter: chi gioca titolare e le ultime su Zaccagni, Calhanoglu, Dimarco, Dumfries, Thuram, Lautaro Martinez, Isaksen e Taylor.
? L’INTER VINCE LO SCUDETTO! L'#Inter trionfa ed è campione della #SerieA per la 21ª volta nella sua storia! #Chivu conquista il campionato nella sua prima stagione alla guida del club nerazzurro #calcionews24 facebook
#INTERopoli - Results on X | Live Posts & Updates x.com
Live - Lazio-Inter, Lautaro guida il primo atto: Turnover ragionato? Le scelte di ChivuViviamo insieme la vigilia di Lazio-Inter, match in programma domani pomeriggio all'Olimpico. Si tratta della prima sfida tra le due squadre in attesa della finale di Coppa Italia in programma mercole ... msn.com