Ultimissime Inter LIVE | Guida arbitra la finale le condizioni di Pio e Calhanoglu

Nella giornata di oggi, sono state aggiornate le condizioni di due giocatori dell'Inter, Pio e Calhanoglu, e si è anche deciso che l'arbitro guiderà la finale. La redazione di Inter News 24 ha fornito le ultime notizie in tempo reale, concentrandosi sulle vicende più rilevanti per la squadra nerazzurra. Le informazioni riguardano sia gli aspetti fisici dei calciatori sia le decisioni ufficiali per l'ultimo match della stagione.

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