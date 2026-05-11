Questa sera su Rai 1, Alberto Angela torna con il secondo episodio della nuova stagione di Ulisse – Il Piacere della Scoperta. Il programma, in onda in prima serata, si concentra questa volta sul Giappone. Lo show divulgativo, prodotto da Rai Cultura, presenta un viaggio tra le caratteristiche culturali, storiche e paesaggistiche del paese asiatico. La trasmissione offre immagini e approfondimenti su diversi aspetti della nazione giapponese.

Alberto Angela torna questa sera, lunedì 11 maggio, con il secondo appuntamento stagionale di Ulisse – Il Piacere della Scoperta, il programma divulgativo di Rai Cultura in onda in prima serata su Rai 1. Anticipazioni e ospiti dell’11 maggio 2026. Nella seconda puntata Angela va alla scoperta del Giappone, un Paese così lontano ma capace di esercitare un fascino crescente su moltissimi italiani grazie alla leggendaria tradizione dei samurai, agli eroi dei manga e dei cartoni animati con cui sono cresciute generazioni di giovani, alla cucina ricercatissima, alla tecnologia all’avanguardia, alla delicatezza dei fiori di ciliegio, all’orrore dei kamikaze e del seppuku, alle catastrofi naturali da cui difendersi.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ulisse va alla scoperta del Giappone

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Stasera tutti davanti alla su @RaiUno per seguire : @Tg1Rai @AffariTuoiRai #AffariTuoi con @ste_demartino #Ulisse #UlisseIlPiacereDellaScoperta #SulleNotediNewYork con @albertoangela @XXISecoloRai con @frangiorgino x.com

Ulisse il piacere della scoperta ( puntata lunedì 11 maggio Giappone, dai samurai ai manga ) reddit

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