Trekking nei parchi | una domenica alla scoperta del Parco Riviera di Ulisse

Il trekking nei parchi ha attirato numerose persone alla scoperta del Parco Riviera di Ulisse, a causa di un evento organizzato dall’Assessorato allo Sport e all’Ambiente del Comune di Fondi. I partecipanti hanno percorso sentieri immersi nella natura, approfittando di una giornata dedicata all’attività fisica all’aria aperta. La partecipazione crescente testimonia l’interesse verso iniziative che uniscono sport e tutela ambientale, offrendo un’occasione di svago e sensibilizzazione per tutti.

Dopo aver esplorato monti e colline che delimitano la fertile Piana di Fondi con escursioni alla scoperta dei Parchi Ausoni e Aurunci, stavolta si passeggerà all’interno del Parco Riviera d’Ulisse. Si partirà domenica 1° marzo alle ore 8.30 dal parcheggio di Via Evangelista a Fondi. Il percorso sarà di circa 7 km per un dislivello di 400 metri. Una camminata di difficoltà media che avrà una durata di circa 3 ore e mezzo. Si potranno ammirare panorami magnifici, la vegetazione tipica del parco e scoprire insieme la bellezza e la ricchezza dei nostri paesaggi. Per partecipare è necessario indossare un abbigliamento consono e scarponi da trekking, sono consigliati i bastoncini. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Leggi anche: Alla scoperta del centro storico di Avellino con "Duomo Trekking"

'Domenica al Museo', ingresso gratuito nei musei e nei parchi archeologici statali di Bari e provinciaDomenica 1 febbraio, i musei e i parchi archeologici statali di Bari e provincia saranno aperti gratuitamente.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Argomenti discussi: ESCURSIONI | La Via dell’Essenza: sei appuntamenti lungo il cammino costiero elbano nei profumi della macchia mediterranea; Domenica ecologica 22 febbraio 2026: torna protagonista il cammino; Sentieri che valgono il viaggio: le 8 mete imperdibili per l’escursionismo globale; Sito Istituzionale | Il 22 febbraio è domenica ecologica.

Trekking in città, gli itinerari più belli in ItaliaDal centro storico ai grandi parchi urbani, passando per lungomare e colline panoramiche: camminare in città può trasformarsi in un'esperienza sorprendente di Redazione Un mini trekking è bello anche ... msn.com

Trekking e visite guidate nei borghi. L’Ente parchi lancia nuovi itinerariPasqua con tanti turisti in Appennino, ma non da tutto esaurito complice l’incertezza meteo. Per il prossimo periodo saranno comunque disponibili i primi pacchetti di ‘turismo sostenibile’ nelle aree ... ilrestodelcarlino.it

La chiamano “la riviera senza il mare”. E non è una provocazione: è un invito a guardare altrove. Il Parco Naturale Regionale dell’Aveto è finito su Dove Viaggi - Corriere della Sera con un racconto che sa di strade storte, notti davvero buie e paesi piccoli dove - facebook.com facebook