UeD Vittoria Deganello torna a parlare della gravidanza | Mi sentivo molto giudicata

Vittoria Deganello ha commentato pubblicamente la sua esperienza durante la gravidanza, affermando di essersi sentita molto giudicata. L’ex corteggiatrice ha condiviso alcune riflessioni sul modo in cui è stata percepita in quel periodo, senza entrare in dettagli specifici. La sua testimonianza si inserisce nel contesto di discussioni sui commenti e le critiche rivolte a persone in dolce attesa, attirando l’attenzione su quanto possa essere difficile affrontare giudizi esterni.

Vittoria Deganello criticata e giudicata quando era in dolce attesa, cosa ha detto l’ex corteggiatrice sulla gravidanza. Vittoria Deganello si era fatta conoscere dai telespettatori qualche anno fa a Uomini e Donne, dove partecipò nei panni di corteggiatrice. Uscì dal programma con Mattia Marciano ma la loro relazione non durò a lungo, moltissimi fan però si erano affezionati a lei in quel periodo e continuano a seguirla sui social. Vittoria Deganello nel podcast nel podcast A piccoli passi (Screen ig @apiccolipassipodcast) L’influencer nel 2023 è diventata mamma per la prima volta, la figlia Ginevra è nata dalla sua relazione con il calciatore Alessandro Murgia che giunse al capolinea poco tempo dopo che era rimasta incinta.🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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