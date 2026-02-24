Chiara Tarantino torna a parlare dopo la sospensione | Errare è umano adesso mi sento molto più responsabile

Chiara Tarantino ha deciso di parlare di nuovo dopo il periodo di silenzio, a causa di un furto avvenuto lo scorso agosto all’aeroporto di Singapore. La sua testimonianza rivela come l’esperienza l’abbia portata a riflettere sulla responsabilità personale e sul valore dell’errore. Con parole sincere, spiega come abbia affrontato il momento difficile e cosa abbia imparato da quella vicenda. Ora, si sente più consapevole delle sue azioni e pronta a ricominciare.

Chiara Tarantino rompe il silenzio e torna a parlare, rilasciando una lunga intervista a cuore aperto in cui ripercorre il periodo trascorso dopo lo spiacevole episodio del furto avvenuto la scorsa estate nell’aeroporto di Singapore. La 22enne pugliese, velocista della Nazionale italiana di nuoto, ha dovuto scontare (come Benedetta Pilato) una sospensione di tre mesi da tutte le attività sportive della Federnuoto ma adesso è pronta a rimettersi in gioco. “ Parto col dire che sono una persona ottimista e abbastanza positiva. Questa esperienza, seppur veramente brutta, perché non trovo un altro aggettivo per descriverla, mi ha lasciato qualcosa di buono: mi ha fatto crescere tanto come persona e mi ha fatto mettere la testa a posto. 🔗 Leggi su Oasport.it

"Mi sento male, i bambini stanno vivendo nel terrore", mamma Catherine torna a parlare dopo mesi [VIDEO]Catherine, mamma dei bambini che vivono nel bosco, ha parlato dopo mesi di silenzio, riferendo di sentirsi male e di come i figli siano in uno stato di paura costante.

“Adesso mi sento più tranquillo”: Rino Barillari fa pace con Gerard Depardieu dopo la rissa all’Harry’s BarDopo la lite all’Harry’s Bar, Rino Barillari e Gerard Depardieu hanno trovato un momento di confronto.

BENEDETTA PILATO E CHIARA TARANTINO ACCUSATE DI FURTO: LA REPLICA DELLA NUOTATRICE

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Chiara Tarantino: Dopo il caso di Singapore non ho ancora sentito Pilato. Vorrei conoscere Sofia Goggia...; La Gazzetta dello Sport intervista Chiara Tarantino; Chiara Tarantino: Il furto? L'abbiamo fatta grossa, ho messo la testa a posto. Pilato? Noi sappiamo come è andata; Tarantino rompe il silenzio dopo il furto a Singapore: la verità su Pilato e l’idolo Goggia. La Cina tenta Ceccon e Martinenghi.

Chiara Tarantino: «Il furto? L'abbiamo fatta grossa, ho messo la testa a posto. Pilato? Noi sappiamo come è andata»Chiara Tarantino, la nuotatrice originaria di Corato ma da anni a Lecce, torna sul caso che la scorsa estate l'ha vista al centro delle cronache: con ... msn.com

Chiara Tarantino: Dopo il caso di Singapore non ho ancora sentito Pilato. Vorrei conoscere Sofia Goggia...La nuotatrice, che si allena al centro federale di Verona con il campione olimpico Ceccon, è tornata in gara a Milano dopo le vicende della scorsa estate: Tra Europei e biennio olimpico, voglio risca ... msn.com

Chiara Tarantino: “Errare È Umano, Ora Sono Più Matura”. Il Ritorno Dopo Il Caso Singapore x.com

+++ AGGIORNAMENTO +++ Provinciali Lecce, lo spoglio: testa a testa tra Tarantino e Poli Bortone. Decisivo il calcolo dei voti ponderati - facebook.com facebook