Anticipazioni Uomini e Donne puntate 16-20 marzo | Gemma chiude una frequentazione lite tra Alessio e Debora Assente un cavaliere

Nelle puntate di Uomini e Donne in programma da lunedì 16 a venerdì 20 marzo, si assisterà alla decisione di Gemma di chiudere una frequentazione e a una discussione tra Alessio e Debora. Durante la settimana, sarà assente un cavaliere, mentre nel parterre Over si verificheranno nuovi sviluppi e confronti tra i partecipanti.

Le prossime puntate di Uomini e Donne, in onda su Canale 5 da lunedì 16 a venerdì 20 marzo, saranno segnate da nuovi sviluppi sentimentali e da accesi confronti nel parterre Over del programma condotto da Maria De Filippi. Le anticipazioni rivelano infatti alcune dinamiche destinate ad animare il dibattito in studio, tra conoscenze interrotte,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Uomini e Donne, anticipazioni febbraio: Riccardo va via, Roberta punta un ragazzo giovane. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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