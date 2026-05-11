UdinEstate punta su giugno e luglio | ecco il maxi cartellone per residenti e turisti

Durante i mesi di giugno e luglio, la città si anima con un programma ricco di eventi all’aperto destinati sia ai residenti che ai visitatori. Sono previsti concerti, festival, proiezioni di film sotto le stelle e spettacoli distribuiti in diverse zone della città. La pianificazione comprende diverse iniziative volte a offrire intrattenimento e cultura durante i mesi più caldi dell’anno.

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