UdinEstate punta su giugno e luglio | ecco il maxi cartellone per residenti e turisti
Durante i mesi di giugno e luglio, la città si anima con un programma ricco di eventi all’aperto destinati sia ai residenti che ai visitatori. Sono previsti concerti, festival, proiezioni di film sotto le stelle e spettacoli distribuiti in diverse zone della città. La pianificazione comprende diverse iniziative volte a offrire intrattenimento e cultura durante i mesi più caldi dell’anno.
Udine si prepara a vivere un’estate ricca di concerti, festival, cinema all’aperto e spettacoli diffusi in tutta la città. La giunta comunale ha approvato ufficialmente il programma di “UdinEstate 2026”, la rassegna che accompagnerà il capoluogo friulano da fine maggio fino a settembre. Il cuore.🔗 Leggi su Udinetoday.it
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