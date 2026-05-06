Cartellone degli spettacoli a teatro | maggio-luglio 2026

Ecco il programma degli spettacoli in scena nei teatri di Milano tra maggio e luglio 2026. La lista include diverse produzioni, con rappresentazioni di compagnie diverse e vari generi teatrali. I cartelloni sono stati pubblicati e diffusi attraverso i canali ufficiali dei teatri, offrendo un quadro completo degli appuntamenti in programma per i prossimi mesi.

Di seguito trovate il cartellone degli spettacoli in programma nei teatri milanesi nei mesi di maggio, giugno e luglio. Teatro alla Scala Piazza della Scala 02 88791 www.teatroallascala.org Pelléas et Mélisande 22 aprile – 9 maggio Alice’s Adventures in Wonderland 21 maggio – 30 maggio Michele Mariotti 4 maggio – 7 maggio Professori dell’Orchestra del Teatro alla Scala 10 maggio Concerto per l’anniversario della Scala ricostruita 11 maggio Nabucodonosor 16 maggio – 9 giugno Arcadi Volodos 17 maggio I Percussionisti del Teatro alla Scala 31 maggio Jakub Józef Orli?ski 7 giugno Professori dell’Orchestra del Teatro alla Scala 7 giugno Carmen 8...🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Cartellone degli spettacoli a teatro: maggio-luglio 2026 Si riaccende il mito: la 61ª Stagione al Teatro Greco guarda al futuro Notizie correlate Cartellone degli spettacoli a teatro: maggio-luglio2026Di seguito trovate il cartellone degli spettacoli in programma nei teatri milanesi nei mesi di maggio, giugno e luglio. Cartellone degli spettacoli a teatro: marzo-aprile 2026Di seguito trovate il cartellone degli spettacoli in programma nei teatri milanesi nei mesi di marzo e aprile. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Tutti gli eventi dell'estate 2026 a Terricciola: pubblicato il cartellone; Da John Legend a Marilyn Manson: tutti i big che canteranno a Roma quest'estate; RADICI: Spoleto torna al centro del mondo; Salò, l’estate è pronta a sbocciare tra musica, cultura e sapori. Pubblicato il settimo bando sul Cartellone regionale delle manifestazioni dello spettacoloCAGLIARI (ITALPRESS) – E’ stato pubblicato il bando relativo al Cartellone delle manifestazioni dello spettacolo. Si tratta del settimo dei 13 cartelloni nei quali è articolato il programma dei grandi ... italpress.com Via cartellone spettacolo: 4 milioni da RegioneSi tratta del settimo dei 13 cartelloni nei quali è articolato il programma dei grandi eventi per il 2026, a cui sono stati destinati 4 milioni di euro ... alguer.it Un altro nome si aggiunge al cartellone della prossima edizione del Campobasso Summer Festival. Il 31 luglio, oltre a Kid Yugi, protagonista sul palco di Selva Piana ci sarà anche Promessa. In un'unica serata dunque per il pubblico l’occasione di vedere due - facebook.com facebook