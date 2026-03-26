Firenze Rocks 2026 The Sophs si aggiungono al cartellone il 12 giugno
Il cartellone di Opel Firenze Rocks 2026 si amplia con l’annuncio dei The Sophs, che si esibiranno il 12 giugno alla Visarno Arena. La giornata vedrà anche Lenny Kravitz e Salmo come headliner, entrambi alla loro prima partecipazione al festival. La lineup include ora artisti di diverse generazioni e generi musicali, con un’attenzione particolare alla scena emergente.
La lineup di Opel Firenze Rocks 2026 si arricchisce: i The Sophs, tra le realtà più interessanti della nuova scena musicale, saliranno sul palco della Visarno Arena venerdì 12 giugno, nella giornata che vedrà headliner Lenny Kravitz e Salmo, due prime volte in assoluto al festival. La band originaria di Los Angeles ha debuttato lo scorso 13 marzo con l’album Goldstar – pubblicato per la storica Rough Trade Records – imponendosi fin da subito per un’identità sonora e visiva fortemente riconoscibile. Un progetto giovane ma già solido, capace di muoversi con naturalezza fra rock, pop punk e funk all’interno di un percorso autentico e fuori dagli schemi. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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