Il cartellone di Opel Firenze Rocks 2026 si amplia con l’annuncio dei The Sophs, che si esibiranno il 12 giugno alla Visarno Arena. La giornata vedrà anche Lenny Kravitz e Salmo come headliner, entrambi alla loro prima partecipazione al festival. La lineup include ora artisti di diverse generazioni e generi musicali, con un’attenzione particolare alla scena emergente.

La lineup di Opel Firenze Rocks 2026 si arricchisce: i The Sophs, tra le realtà più interessanti della nuova scena musicale, saliranno sul palco della Visarno Arena venerdì 12 giugno, nella giornata che vedrà headliner Lenny Kravitz e Salmo, due prime volte in assoluto al festival. La band originaria di Los Angeles ha debuttato lo scorso 13 marzo con l’album Goldstar – pubblicato per la storica Rough Trade Records – imponendosi fin da subito per un’identità sonora e visiva fortemente riconoscibile. Un progetto giovane ma già solido, capace di muoversi con naturalezza fra rock, pop punk e funk all’interno di un percorso autentico e fuori dagli schemi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Firenze Rocks 2026, The Sophs si aggiungono al cartellone il 12 giugno

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