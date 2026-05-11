Udine nuovo CUP in ospedale | meno attese e più comfort per i cittadini

A Udine è stato aperto un nuovo Centro Unico di Prenotazione (CUP) all’interno dell’ospedale, con l’obiettivo di ridurre i tempi di attesa e migliorare il comfort per i cittadini. Il nuovo sistema consentirà di prenotare visite ed esami direttamente presso la struttura, con un accesso più rapido e servizi digitali aggiornati. I cittadini potranno gestire le prenotazioni in modo più semplice, anche attraverso piattaforme online dedicate.

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? Punti chiave Come cambierà concretamente il percorso di prenotazione per i cittadini?. Quali nuovi servizi permetterà di gestire direttamente il nuovo CUP?. Chi aiuterà i pazienti a orientarsi tra i cantieri in corso?. Quando sarà completata l'intera struttura per il rinnovamento ospedaliero?.? In Breve Inaugurazione della prima area del nuovo CUP ASUFC lunedì 11 maggio 2026.. Personale dedicato agli ingressi gestisce i flussi durante i lavori in corso.. Il piano prevede l'apertura progressiva delle aree adiacenti alla sezione inaugurata.. Nuovi spazi permettono modifiche e disdette appuntamenti per l'utenza di Udine.. Da questa mattina, lunedì 11 maggio 2026, l’ospedale di Udine ha inaugurato la prima area del nuovo Centro unico di prenotazione dell’ASUFC per migliorare l’accoglienza dei cittadini.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Udine, nuovo CUP in ospedale: meno attese e più comfort per i cittadini ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Udine, parte il nuovo CUP: arrivano i primi servizi all’ospedale? Punti chiave Come cambieranno le modalità di prenotazione per gli utenti di Udine? Quali disagi causano i cantieri ancora aperti all'interno... Ospedale di Udine, rivoluzione Cup: lavori ancora in corso ma i servizi partono subitoEntrerà in funzione lunedì prossimo, 11 maggio, la prima area del nuovo Centro unico di prenotazioni (CUP) del Presidio ospedaliero di Udine. Argomenti più discussi: Ospedale di Udine, il nuovo Cup è realtà: da lunedì apre la prima area; Ospedale di Udine, apre il nuovo Cup: servizi attivi mentre proseguono i lavori; Attiva da lunedì 11 maggio la prima area del nuovo Centro Unico di Prenotazioni (CUP) presso il Presidio Ospedaliero di Udine; Ospedale di Udine, rivoluzione Cup: lavori ancora in corso ma i servizi partono subito. Sampdoria will not exercise the buy option on Pafundi, he will return to Udine at the end of the season reddit David Ferrini (@davidferrini_) / Posts / X x.com