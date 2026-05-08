Udine parte il nuovo CUP | arrivano i primi servizi all’ospedale

A Udine è stato avviato il nuovo Sistema di Prenotazione Unificata (CUP), con l’introduzione di alcuni servizi presso l’ospedale locale. Le modalità di prenotazione sono state aggiornate, influenzando le procedure per gli utenti che devono prenotare visite o esami. Nel frattempo, alcuni cantieri ancora aperti all’interno della struttura ospedaliera generano disagi e limitazioni nelle aree di accesso e nella circolazione interna.

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? Punti chiave Come cambieranno le modalità di prenotazione per gli utenti di Udine?. Quali disagi causano i cantieri ancora aperti all'interno dell'ospedale?. Chi fornirà assistenza immediata per orientare i pazienti tra i nuovi spazi?. Perché la direzione sanitaria ha deciso di aprire il servizio nonostante i lavori?.? In Breve Apertura della prima area operativa lunedì 11 maggio presso l'ospedale di Udine.. Progetto di riqualificazione spazi gestito da Asufc per modernizzare le strutture locali.. Personale ai punti d'ingresso fornirà assistenza per gestire i flussi tra i cantieri.. Obiettivo finale riduzione pressioni sugli sportelli tramite nuove tecnologie e spazi estesi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Udine, parte il nuovo CUP: arrivano i primi servizi all’ospedale Notizie correlate Ospedale di Udine, rivoluzione Cup: lavori ancora in corso ma i servizi partono subitoEntrerà in funzione lunedì prossimo, 11 maggio, la prima area del nuovo Centro unico di prenotazioni (CUP) del Presidio ospedaliero di Udine. Collesalvetti, apre la Casa di Comunità: prelievi, Cup e prestazioni infermieristiche i primi servizi erogatiSi inaugura la nuova sede in via Armando Picchi con le prime prestazioni garantite. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Mercoledì 6 maggio la prima assoluta di 55 secondi, racconto corale di memoria e ricostruzione a cinquant'anni dal terremoto; Apu Udine, Gracis verso l’addio: due nomi per il nuovo DS; Al Teatro Nuovo Giovanni da Udine è di scena 55 secondi; D'Aversa tra Udine e Superga: Ecco il nostro nuovo obiettivo. Ma perde quattro big... Nuovo rinnovo per i Pozzo! Il perno dell'Udinese è pronto per il prolungamentoUn nuovo rinnovo è alle porte per i bianconeri di mister Kosta Runjaic. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sul prolungamento ... mondoudinese.it Atta il nuovo gioiello dell’Udinese: alla Juve a gennaio, ecco la veritàArthur Atta è il pezzo da novanta dell’Udinese di Runjaic. Insomma, la prossima grande plusvalenza della famiglia Pozzo. Ventitré anni tra un mese e autore fin qui di 2 gol in 15 partite, il 22enne ... calciomercato.it Sagra delle rane, Asta malefica, vicino/lontano e altro ancora per il weekend di Udine e dintornihttps://cityne.ws/CosaFareWeekendUdine - facebook.com facebook Promuovere il #legno sul mercato mondiale, l'Its Academy lancia il Distretto della sedia Nell'ambito delle iniziative per la Giornata nazionale del #MadeInItaly, istituita da @mimit_gov, gli #studenti dei corsi #Arredo e #Turismo dell'Its Academy Udine si sono re x.com