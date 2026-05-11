Ucraina Tajani rivendica l' autonomia Ue | Il negoziatore? Non lo sceglie Putin

Il commissario europeo ha dichiarato che l’Unione Europea si riserva l’autonomia nelle trattative con la Russia, precisando che il negoziatore non viene scelto da Mosca. La dichiarazione arriva dopo che il presidente russo aveva suggerito come possibile rappresentante il politico tedesco. L’Europa ha quindi ribadito la sua posizione di indipendenza nel gestire i rapporti con la Russia, lasciando intendere che le decisioni non sono condizionate dall’approvazione di Mosca.

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