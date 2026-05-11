Ucraina Tajani rivendica l' autonomia Ue | Il negoziatore? Non lo sceglie Putin
Il commissario europeo ha dichiarato che l’Unione Europea si riserva l’autonomia nelle trattative con la Russia, precisando che il negoziatore non viene scelto da Mosca. La dichiarazione arriva dopo che il presidente russo aveva suggerito come possibile rappresentante il politico tedesco. L’Europa ha quindi ribadito la sua posizione di indipendenza nel gestire i rapporti con la Russia, lasciando intendere che le decisioni non sono condizionate dall’approvazione di Mosca.
Dopo che il presidente russo Vladimir Putin aveva accennato a un'apertura con l'Europa, indicando come negoziatore ideale il tedesco Schroder, l'Europa ha risposto rivendicando l'autonomia decisionale nella gestione dei colloqui. E al riguardo il ministro degli Esteri Antonio Tajani, al suo arrivo al Consiglio Esteri, ha detto: "Il negoziatore lo sceglie l'Europa. Il nome dovrebbe essere scelto collegialmente dai paesi dell'Unione europea. È importante che l'Europa sia parte del negoziato per arrivare alla pace. Anche perché avendo imposto le sanzioni alla Russia, per togliere le sanzioni in caso di fine della guerra, serve l'intervento dell'Unione europea.🔗 Leggi su Iltempo.it
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