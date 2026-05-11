Ucraina no dell’Ue a Schröder negoziatore | Lobbista russo

L’Unione europea ha rifiutato la proposta di coinvolgere Gerhard Schröder come negoziatore nei colloqui per la crisi in Ucraina, definendolo un lobbista russo. La dichiarazione è arrivata dall’Alta rappresentante Ue, che ha commentato le affermazioni di Vladimir Putin sul possibile ruolo dell’ex cancelliere tedesco. Secondo l’Ue, consentire alla Russia di selezionare i rappresentanti europei non sarebbe una scelta saggia.

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L’Alta rappresentante Kallas: «La Russia siederebbe a entrambe le parti del tavolo». Era stato Putin a proporre il coinvolgimento dell’ex cancelliere tedesco, molto vicino al Cremlino. Commentando le parole di Vladimir Putin sul possibile coinvolgimento di Gerhard Schröder nei colloqui per porre fine alla guerra in Ucraina, l’Alta rappresentante Ue Kaja Kallas ha detto che «dare il diritto alla Russia di scegliere i negoziatori europei non sarebbe molto saggio». All’arrivo al Consiglio Esteri, Kallas ha inoltre definito l’ex cancelliere tedesco «lobbista di alto profilo per le aziende statali russe», aggiungendo che Putin lo vorrebbe perché, visti i suoi trascorsi e i legami con il Cremlino, «siederebbe a entrambe le parti del tavolo».🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Ucraina, no dell’Ue a Schröder negoziatore: «Lobbista russo» ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Colloqui Russia-Ucraina, l’ipotesi Schröder negoziatore. “Mosca così divide i tedeschi”Roma, 11 maggio 2026 – Gerhard Schröder non ha alcuna credibilità in Germania come potenziale mediatore di Putin. Leggi anche: Ucraina, l’apertura di Putin: “Penso che la guerra stia finendo. Come negoziatore preferirei Schröder” Argomenti più discussi: Mosca: La guerra in Ucraina finirà con la nostra vittoria. Gelo di Berlino su Schröder negoziatore; S'invertono i ruoli: Presto sarà l’Europa ad avere bisogno dell’Ucraina, non il contrario. Ecco perché | blue News; Ucraina: Putin vuole la vittoria. Ma ripartono i negoziati. Ue non esclude il dialogo ma boccia Schroeder mediatore.