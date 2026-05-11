Il rappresentante ucraino ha dichiarato che non sarebbe opportuno permettere alla Russia di scegliere il proprio rappresentante nelle trattative. La frase suggerisce una posizione negativa nei confronti di questa possibilità, sottolineando che concedere alla Russia questa prerogativa potrebbe non essere una scelta saggia. La dichiarazione si inserisce nel contesto delle discussioni riguardanti il processo di negoziazione e il ruolo dei diversi attori coinvolti.

“Se diamo alla Russia il diritto di nominare un negoziatore per nostro conto, non sarebbe molto saggio“. Posizione netta quella dell’Alta Rappresentante per la Politica estera Kaja Kallas, che ha commentato la proposta di Putin di avere l’ex cancelliere tedesco Gerhard Schröder come mediatore nei colloqui per la fine del conflitto in Ucraina. “Credo che sia stato un lobbista di alto livello per le aziende statali russe. Quindi è chiaro perché Putin voglia che sia lui a ricoprire questo ruolo, così da poter sedere da entrambi i lati del tavolo”, ha aggiunto Kallas. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ucraina, Kallas: "Non è saggio dare diritto alla Russia di scegliere il negoziatore"

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Le relazioni tra #Europa e #Russia non torneranno più come prima, nemmeno dopo che sarà finita la guerra in #Ucraina - tuona la deficiente planetaria kagna kallas. Sta dicendo in pratica che anche quando non ci sarà più lei a capo della diplomazia europ x.com

Kallas dell'UE rifiuta Gerhard Schröder come negoziatore Russia-Ucraina reddit