Ucraina Putin vuole Schroder per negoziare con la Ue Berlino | Non ha dato prova di essere imparziale

Il presidente russo Vladimir Putin ha indicato l’ex cancelliere tedesco come figura di mediazione per negoziare con l’Unione Europea sulla crisi in Ucraina. La Germania ha risposto che l’ex leader non ha dimostrato di essere imparziale nel ruolo di mediatore. Questa proposta arriva nel momento in cui il conflitto tra Russia e Ucraina prosegue senza una cessazione delle ostilità.

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