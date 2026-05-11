Ucraina Putin vuole Schroder per negoziare con la Ue Berlino | Non ha dato prova di essere imparziale
Il presidente russo Vladimir Putin ha indicato l’ex cancelliere tedesco come figura di mediazione per negoziare con l’Unione Europea sulla crisi in Ucraina. La Germania ha risposto che l’ex leader non ha dimostrato di essere imparziale nel ruolo di mediatore. Questa proposta arriva nel momento in cui il conflitto tra Russia e Ucraina prosegue senza una cessazione delle ostilità.
Per porre fine alla guerra in Ucraina, il presidente russo Vladimir Putin ha proposto come mediatore l’ex cancelliere tedesco Gerhard Schroeder. Rappresentanti della coalizione di governo in Germania stanno discutendo la possibilità che il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier agisca da mediatore in eventuali negoziati tra Ue e Russia. Lo riporta Der Spiegel, che cita proprie fonti all’interno dei partiti di governo. Secondo Der Spiegel, la coalizione non si fida di Schroeder. Allo stesso tempo, il duo Schroeder-Steinmeier “potrebbe essere un’opzione interessante”, scrive il settimanale tedesco. Il fatto stesso che le autorità tedesche...🔗 Leggi su Lapresse.it
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L'europea Kallas non vuole l'ex Cancelliere tedesco Schröder quale mediatore per l'Ucraina perché lobbista di Putin, MA PER ANNI la UE non ha nominato alcun europeo come mediatore e NON ha una 'exit strategy'... 1/2 x.com
Putin apre alle trattative e chiama Schröder https://www.corrierenazionale.net/2026/05/10/putin-apre-alle-trattative-e-chiama-schroder/ Putin ha lasciato intendere che il conflitto tra Russia e Ucraina potrebbe essere in fase di conclusione. Ieri, parlando dopo la facebook
Vladimir Putin suggerisce che la guerra in Ucraina sta giungendo a una conclusione reddit