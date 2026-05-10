Ucraina l’apertura di Putin | Penso che la guerra stia finendo Come negoziatore preferirei Schröder

Il presidente russo ha dichiarato di ritenere che la guerra in Ucraina stia per concludersi e ha espresso una preferenza per l’ex cancelliere tedesco come negoziatore. Le sue parole sono state pronunciate in un contesto in cui si discute di possibili sviluppi nel conflitto, senza fornire dettagli su un accordo imminente. Le dichiarazioni di Putin arrivano in un momento di tensione crescente nella regione.

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Il conflitto in Ucraina potrebbe arrivare a una svolta. La speranza è questa, dopo le ultime dichiarazioni del presidente russo, Vladimir Putin. Ieri sera, nel Giorno della Vittoria con cui Mosca commemora la vittoria sulla Germania nazista, il capo del Cremlino ha aperto alla risoluzione della guerra. “ Credo che le cose stiano volgendo al termine “, ha affermato, rispondendo alle domande dei giornalisti. Non solo. Quello che potrebbe essere il desiderio di Putin di mettere fine a uno scontro impantanato, che sta portando via solo risorse umane, militari ed energetiche, ha un appiglio concreto nelle successive dichiarazioni del presidente russo.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, l’apertura di Putin: “Penso che la guerra stia finendo. Come negoziatore preferirei Schröder” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Ucraina, l’inviato Usa da Putin ma la guerra continua Notizie correlate Leggi anche: Ucraina, l’apertura di Putin: «La guerra sta finendo. Pronto a trattare con l’Ue, ma preferirei Schröder» Putin sull’Ue: «La guerra sta finendo, preferirei Schröder»?? Punti chiave Chi è il mediatore che Putin vuole portare al tavolo europeo? Come influirà la proposta di Trump sullo scambio dei prigionieri...