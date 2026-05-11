Ucraina l’Europa frena alle aperture di Putin
In Europa si registra una reazione di cautela alle recenti dichiarazioni di Putin sulla possibile fine del conflitto in Ucraina. Mentre Mosca ha indicato l’ex cancelliere tedesco come negoziatore, l’Unione Europea ha deciso di non aderire immediatamente a questa proposta e ha preferito mantenere una posizione di prudenza. La questione delle aperture di Mosca continua a suscitare attenzione e discussioni tra i paesi europei coinvolti.
Sul fronte del conflitto russo-ucraino, dopo le aperture di Putin sulla fine della guerra, l’Unione Europea frena sulla proposta di Mosca, che ha indicato l’ex cancelliere tedesco Schroeder come negoziatore. Servizio di Vito D’Ettorre TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it
Ucraina, l’Europa frena alle “aperture” di Putin
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Emilio Sabatino (@ScuolaNews24) / Posts / X x.com
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