Ucraina l’Europa frena alle aperture di Putin

In Europa si registra una reazione di cautela alle recenti dichiarazioni di Putin sulla possibile fine del conflitto in Ucraina. Mentre Mosca ha indicato l’ex cancelliere tedesco come negoziatore, l’Unione Europea ha deciso di non aderire immediatamente a questa proposta e ha preferito mantenere una posizione di prudenza. La questione delle aperture di Mosca continua a suscitare attenzione e discussioni tra i paesi europei coinvolti.

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