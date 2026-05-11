Ucraina l’Europa frena alle aperture di Putin

Da tv2000.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Europa si registra una reazione di cautela alle recenti dichiarazioni di Putin sulla possibile fine del conflitto in Ucraina. Mentre Mosca ha indicato l’ex cancelliere tedesco come negoziatore, l’Unione Europea ha deciso di non aderire immediatamente a questa proposta e ha preferito mantenere una posizione di prudenza. La questione delle aperture di Mosca continua a suscitare attenzione e discussioni tra i paesi europei coinvolti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Sul fronte del conflitto russo-ucraino, dopo le aperture di Putin sulla fine della guerra, l’Unione Europea frena sulla proposta di Mosca, che ha indicato l’ex cancelliere tedesco Schroeder come negoziatore. Servizio di Vito D’Ettorre TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

ucraina l8217europa frena alle aperture di putin
© Tv2000.it - Ucraina, l’Europa frena alle “aperture” di Putin
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Ucraina, l’Europa frena alle “aperture” di Putin

Video Ucraina, l’Europa frena alle “aperture” di Putin

Notizie correlate

Leggi anche: Ucraina, Lega: "L'Europa non lasci cadere l'apertura di Putin"

La Russia cerca di travolgere l’Ucraina da oltre 12 anni: "Putin ha un piano, e riguarda tutta l’Europa". IntervistaIl generale Breedlove ci dice come recuperare vent’anni di “dividendi della pace” in Europa.

Argomenti più discussi: Ucraina, la Lega apre a Putin ma il centrodestra frena; Ucraina, il Cremlino nega una tregua prolungata. Poi Putin apre: Credo che la guerra stia volgendo al termine; Guerra Russia - Ucraina, Putin a sorpresa vuole la pace: Stiamo per concludere, pronto a negoziare con Ue; Trump frena Zelensky, il rischio escalation del 9 maggio é sventato.

ucraina l europa frenaUcraina, l’Ue frena su Schroeder negoziatore: Non lo decide MoscaTajani: La scelta è dei 27. Vediamo se Putin vuole la pace L'alto rappresentante Ue Kallas frena sulla proposta di Mosca di indicare l'ex cancelliere ... affaritaliani.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web