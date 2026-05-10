La Lega invita l'Europa a non ignorare l'apertura di Vladimir Putin, sottolineando l'importanza di riprendere il dialogo diplomatico. Dopo quattro anni di conflitto, con perdite umane e sanzioni economiche, si chiede che si dia spazio a un confronto più pacato. La richiesta si inserisce in un momento di tensione tra le parti, con l’obiettivo di favorire un percorso di pace.

"L'Europa non lasci cadere nel vuoto l'apertura di Vladimir Putin. Dopo quattro anni di guerra, morti e sanzioni, la parola torni alla diplomazia". La Lega di Matteo Salvini chiede a Bruxelles di prendere sul serio le parole del presidente russo per eventuali negoziati fra l'Unione europea e Mosca per quanto riguarda la guerra in Ucraina. Lo zar sabato ha fatto sapere di vedere di buon occhio nei panni di 'negoziatore' l'ex cancelliere tedesco Gerhard Schröder. "Per me personalmente, l'ex cancelliere della Repubblica federale di Germania, il signor Schröder, è preferibile", le parole di Putin, che ha aggiunto di essere disposto a considerare come negoziatore Ue chiunque non abbia espresso commenti negativi sulla Russia.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ucraina, Lega: "L'Europa non lasci cadere l'apertura di Putin"

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