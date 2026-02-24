La Russia cerca di travolgere l’Ucraina da oltre 12 anni | Putin ha un piano e riguarda tutta l’Europa Intervista
La presenza di un generale statunitense che ha pilotato un F16 a Aviano evidenzia l’intensificarsi delle tensioni tra Russia e Ucraina, un conflitto che dura ormai oltre un decennio. La Russia, secondo alcune fonti, avrebbe un piano strategico che potrebbe coinvolgere l’intera Europa, alimentando timori di destabilizzazione. Le manovre militari e le dichiarazioni ufficiali portano alla luce una situazione di crescente incertezza nella regione.
Il generale Breedlove ci dice come recuperare vent’anni di “dividendi della pace” in Europa. L’occidente deve dire chiaro al capo del Cremlino: non permetteremo che tu vinca, fermati Philip Breedlove ha pilotato F16 dalla base aerea di Aviano, nel nord dell’Italia, durante la missione della Nato in Kosovo nei primi anni Duemila, per poi tornare a comandare quella stessa base. Ha concluso la sua carriera come comandante supremo delle Forze alleate in Europa, la massima carica militare della Nato, sovrintendendo alla difesa collettiva del continente dal 2013 al 2016. Da quella posizione il generale ha visto la Russia annettere la Crimea e avviare una guerra nel Donbas. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche: Trump striglia Zelensky: “Non ha letto il piano di pace”. Ucraina ed Europa a un bivio, la Russia “sciacalla”
Ucraina, Orsini sul Nove: “Negoziati di pace? Russia e Usa da un lato, Europa dall’altro. Putin non vuole commettere lo stesso errore di Gorbacëv”Nel dibattito sul conflitto in Ucraina, Orsini analizza le posizioni di Russia, Usa ed Europa, evidenziando un crescente divario tra le parti.
La Russia crolla: la guerra di Putin in Ucraina gli si ritorce contro
Temi più discussi: L'ultimatum di Zelensky alla Conferenza di Monaco: Escludere l'Europa è un errore grave - Baltici: Mosca continuerà la sua guerra ibrida; Zelensky cerca di nuovo la sponda Ue: Gli Usa vogliono che cediamo solo noi; Sanzioni a Russia: Ue cerca accordo su ventesimo pacchetto; Mosca: governance Onu per Kiev. Nuovo round di negoziati a Ginevra.
