La presenza di un generale statunitense che ha pilotato un F16 a Aviano evidenzia l’intensificarsi delle tensioni tra Russia e Ucraina, un conflitto che dura ormai oltre un decennio. La Russia, secondo alcune fonti, avrebbe un piano strategico che potrebbe coinvolgere l’intera Europa, alimentando timori di destabilizzazione. Le manovre militari e le dichiarazioni ufficiali portano alla luce una situazione di crescente incertezza nella regione.

© Ilfoglio.it - La Russia cerca di travolgere l’Ucraina da oltre 12 anni: "Putin ha un piano, e riguarda tutta l’Europa". Intervista