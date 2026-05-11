Ucraina Kallas | ‘Non permettere a Mosca di nominare il negoziatore’

L'alto rappresentante dell'Unione Europea ha dichiarato che non è opportuno permettere alla Russia di scegliere il negoziatore nel contesto del conflitto in Ucraina. Ha aggiunto che, considerando i legami passati e i rapporti con il Cremlino, l'ex cancelliere tedesco potrebbe trovarsi in una posizione ambigua, seduto a entrambe le parti del tavolo negoziale. La questione riguarda la rappresentanza nelle trattative tra le parti coinvolte.

Lo ha detto l’alto rappresentante Ue Kaja Kallas, sottolineando che Gerhard Schröder, visti i suoi trascorsi e legami con il Cremlino, “siederebbe ad entrambi i lati del tavolo”. “Schröder è stato un lobbista di alto livello per le aziende statali russe. È quindi chiaro perché Putin voglia che sia lui a ricoprire quel ruolo”, ha spiegato Kallas. “Prima di avviare un dialogo con la Russia dovremmo discutere tra di noi di quali argomenti vogliamo trattare con loro ed è per questo che abbiamo organizzato un incontro con i ministri degli Esteri, durante il quale discuteremo delle proposte che ho avanzato per affrontare le questioni in sospeso. Perché, ribadisco, il problema della sicurezza europea risiede nel fatto che la Russia attacca costantemente i propri vicini e nel capire come possiamo effettivamente impedirlo.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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