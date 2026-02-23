A Bruxelles l’atteso vertice dei ministri degli Esteri sull’Ucraina | Kallas pessimista su nuove sanzioni a Mosca Zelensky furioso | Svegliatevi Putin ha già avviato la terza guerra mondiale

Il vertice dei ministri degli Esteri a Bruxelles si concentra sull’Ucraina, dopo che Kallas ha espresso scetticismo sulle future sanzioni contro Mosca. Zelensky, invece, si è infuriato, accusando l’Europa di non agire abbastanza e affermando che Putin ha già iniziato la terza guerra mondiale. La discussione si focalizza sui rischi di escalation e sulla necessità di risposte immediate. La riunione si preannuncia intensa, con decisioni che potrebbero cambiare gli equilibri nella regione.

Bruxelles si prepara a una giornata a dir poco tesa e densa. Al tavolo del Consiglio Affari Esteri dell’Unione Europea arrivano i dossier più spinosi: l’Ucraina, i dazi statunitensi, e le materie critiche. Com’è facilmente intuibile, la guerra avviata da Vladimir Putin si appresta a essere il tema più caldo del vertice. Del resto alla vigilia del quarto anniversario dell’invasione russa, l’Unione europea non può fare altro che ribadire il sostegno a Kiev, soprattutto sul fronte energetico e delle garanzie di sicurezza. Ma al di là delle parole di circostanza, la sensazione è che Bruxelles sia sempre più divisa su come continuare a sostenere la resistenza di Zelensky. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

