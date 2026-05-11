Ucraina Kallas boccia l’ipotesi Schroeder | E’ un lobbista per conto della Russia

Durante il fragile cessate il fuoco tra Russia e Ucraina, la regione di Kharkiv rimane uno dei punti più attivi del conflitto. Nel frattempo, un politico europeo ha espresso un giudizio negativo su un ex cancelliere tedesco, definendolo un lobbista pro-Russia. La discussione si inserisce in un quadro di tensioni e accuse che coinvolgono vari attori e territori nel contesto del conflitto.

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