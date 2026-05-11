Ucraina Kallas boccia l’ipotesi Schroeder | E’ un lobbista per conto della Russia
Durante il fragile cessate il fuoco tra Russia e Ucraina, la regione di Kharkiv rimane uno dei punti più attivi del conflitto. Nel frattempo, un politico europeo ha espresso un giudizio negativo su un ex cancelliere tedesco, definendolo un lobbista pro-Russia. La discussione si inserisce in un quadro di tensioni e accuse che coinvolgono vari attori e territori nel contesto del conflitto.
(Adnkronos) – Nel pieno del fragile cessate il fuoco tra Russia e Ucraina, il fronte di Kharkiv torna a essere uno dei punti più caldi del conflitto. Secondo fonti della sicurezza russa citate da RIA Novosti, Kiev avrebbe rafforzato l’area schierando unità d’élite, tra cui la 77ª Brigata Aeromobile Separata e il reggimento R.U.G. del. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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