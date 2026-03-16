Ucraina Kallas | Allentare sanzioni a Russia pericoloso precedente

Il ministro degli Esteri di un paese europeo ha dichiarato che allentare le sanzioni contro la Russia rappresenterebbe un precedente pericoloso. Ha anche sottolineato che la tensione in Medio Oriente non deve distogliere l’attenzione dalla crisi in Ucraina e che la situazione in quella regione deve rimanere al centro dell’attenzione internazionale. La sua dichiarazione è stata rilasciata in un contesto di crescente preoccupazione globale.

“E’ importante che la tensione in Medio Oriente non distolga l’attenzione dall’Ucraina, che la situazione lì non si affievolisca. L’allentamento delle sanzioni sul petrolio contro la Russia da parte nostra rappresenta un pericoloso precedente, perché in questo momento abbiamo bisogno che abbiano meno fondi per finanziare la guerra, non di più. E ovviamente, la chiusura dello Stretto di Hormuz è un ulteriore vantaggio per la Russia, che può così finanziare questo conflitto. Quindi dobbiamo assolutamente fare di più su questo”. Lo dice l’Alta rappresentante Ue per la politica estera, Kaja Kallas, al suo arrivo al Consiglio Affari esteri. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, Kallas: "Allentare sanzioni a Russia pericoloso precedente" Articoli correlati Ucraina, Kallas: "Su pacchetto sanzioni oggi non ci saranno progressi"(LaPresse) L’Alta rappresentante Ue per gli Affari esteri, Kaja Kallas, ha dichiarato che i ministri degli Esteri riuniti a Bruxelles cercheranno di... Leggi anche: Ungheria e Slovacchia bloccano il ventesimo pacchetto di sanzioni alla Russia. Kallas: “È deplorevole”