Ucraina Kalla Boccia Schroder | Lobbista per conto della Russia Chi è l' ex-cancelliere vicino a Mosca

Un ex-cancelliere tedesco, scelto da Vladimir Putin come negoziatore, è finito sotto accusa da parte dell'Unione europea. L'ex-leader è stato descritto come un lobbista per conto della Russia, suscitando critiche e preoccupazioni tra i membri europei. La nomina ha acceso un dibattito sulla sua vicinanza a Mosca e sul ruolo che potrebbe assumere nei negoziati in Ucraina, alimentando tensioni tra le parti coinvolte.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

La scelta da parte di Vladimir Putin di indicare come negoziatore il tedesco Schroder non è stata apprezzata dall'Unione europea. Oltre al ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che ha rivendicato l'autonomia negoziale europea, anche l'Alto rappresentante Ue per la politica estera Kaja Kallas ha commentato il fatto: "Se dessimo alla Russia il diritto di nominare un negoziatore per nostro conto, non sarebbe molto saggio". Niente veti o imposizioni, dunque, ma massima autonomia. Per Kallas, il profilo del tedesco Gerhard Schroder non è affatto opportuno. "Credo sia stato un lobbista di alto livello per le aziende statali russe - ha detto - Quindi è chiaro perché Putin voglia che sia lui a occuparsi di questo caso, in modo che possa sedere da entrambe le parti del tavolo".🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ucraina, Kalla Boccia Schroder: "Lobbista per conto della Russia". Chi è l'ex-cancelliere vicino a Mosca ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Ucraina, Kallas boccia l’ipotesi Schroeder: “E’ un lobbista per conto della Russia”(Adnkronos) – Nel pieno del fragile cessate il fuoco tra Russia e Ucraina, il fronte di Kharkiv torna a essere uno dei punti più caldi del conflitto. Colloqui Russia-Ucraina, l’ipotesi Schröder negoziatore. “Mosca così divide i tedeschi”Roma, 11 maggio 2026 – Gerhard Schröder non ha alcuna credibilità in Germania come potenziale mediatore di Putin.