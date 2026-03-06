L' Ungheria sequestra due blindati di una banca ucraina con 82 milioni di dollari | Riciclaggio Kiev nega Tensione sempre più alta

L'Ungheria ha sequestrato due blindati di una banca ucraina contenenti 82 milioni di dollari, accusando il trasporto di riciclaggio. Kiev ha respinto le accuse e negato ogni coinvolgimento. La disputa ha alimentato un aumento della tensione tra i due paesi, portando le autorità ucraine a definire l’episodio come un atto di

Kiev, 6 marzo 2026 – La tensione diplomatica tra Kiev e Budapest ha raggiunto un nuovo e pericoloso picco, trasformandosi in quello che le autorità ucraine definiscono un vero e proprio atto di "banditismo di Stato". Il cuore della disputa riguarda il sequestro, avvenuto venerdì in Ungheria, di due veicoli blindati della banca statale ucraina Oschadbank, carichi di una cifra colossale: circa 82 milioni di dollari in contanti e oro. Come riportato da Bbc News, il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha ha lanciato accuse pesantissime, affermando che l'Ungheria starebbe "prendendo in ostaggio" i sette dipendenti bancari che stavano trasportando i valori dall'Austria verso l'Ucraina.