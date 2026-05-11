Ucraina e l’orizzonte di un’Europa Federale | il Campus di Forlì diventa arena di dibattito

Da forlitoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il conflitto alle porte dell’Unione e la spinta verso un’integrazione politica sempre più profonda: sono questi i binari su cui si muoverà l’incontro "Guerra in Ucraina ed Europa Federale", in programma per giovedì 14 maggio al Campus di Forlì dell’Università di Bologna. L'appuntamento, previsto.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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