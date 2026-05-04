Il fumetto come impegno | Ugo Bertotti ospite al Campus di Forlì

Al Campus di Forlì si è svolto un evento dedicato al fumetto come mezzo di impegno sociale. Durante l'incontro, si è discusso di come il linguaggio del fumetto possa andare oltre il semplice intrattenimento e diventare uno strumento di testimonianza e analisi di tematiche sociali. L'ospite, noto fumettista, ha condiviso le proprie esperienze e il ruolo che i fumetti possono avere in ambito civile e culturale.