Il fumetto come impegno | Ugo Bertotti ospite al Campus di Forlì
Al Campus di Forlì si è svolto un evento dedicato al fumetto come mezzo di impegno sociale. Durante l'incontro, si è discusso di come il linguaggio del fumetto possa andare oltre il semplice intrattenimento e diventare uno strumento di testimonianza e analisi di tematiche sociali. L'ospite, noto fumettista, ha condiviso le proprie esperienze e il ruolo che i fumetti possono avere in ambito civile e culturale.
Il linguaggio del fumetto si spoglia della sua veste puramente ludica per farsi strumento di testimonianza e approfondimento sociale. Venerdì 8 maggio, la cornice del Campus di Forlì ospiterà un appuntamento di rilievo dove l'arte visiva incontra l'impegno civile. L'evento, organizzato.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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