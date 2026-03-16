Tra oncologia e cardiologia | al Campus di Forlì il master per i nuovi specialisti

Sono aperte le iscrizioni alla prima edizione del Master di secondo livello in “Cardio-Oncologia” al Campus di Forlì, promosso dal Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell’Università di Bologna e realizzato in collaborazione con Serinar, che si occupa della parte amministrativa e gestionale. Il corso si rivolge a medici e professionisti del settore sanitario interessati a specializzarsi in questo campo.

“Questo Master - ricorda il professor Musolino - è il frutto della consolidata esperienza romagnola in questo ambito sanitario, unita al fatto che le tre strutture ospedaliere coinvolte sono dirette da professionisti che fanno parte dell’Alma Mater. Nella struttura che dirigo – l’Irst – il servizio di Cardio-Oncologia, diretto dal dottor Pietro Cortesi, è attivo da circa 20 anni, grazie alle capacità intuitive del professor Dino Amadori, che fu fra i primi a comprendere l’importanza del rischio cardiologico nei pazienti con patologie oncologiche. Lo stesso vale per le altre due strutture ospedaliere coinvolte nel progetto che, nei loro ambiti specifici, hanno raggiunto standard di assoluta eccellenza riconosciuti a livello nazionale". 🔗 Leggi su Forlitoday.it Articoli correlati Cardiologia interventistica, oltre 70 specialisti riuniti al CeubLa Romagna si conferma al centro dell’innovazione in cardiologia interventistica con ‘Tavi Romagna 2026’, il convegno scientifico di rilievo... Specialisti da tutta Italia in Aoup per il primo Campus di Chirurgia toracicaPisa, 26 gennaio 2026 – Si è concluso con grande partecipazione e interesse il primo Campus di Chirurgia toracica tenuto a Pisa, all’Ospedale di...