Dopo meno di due giorni, la tregua tra le forze armate di Ucraina e Russia sembra essere già in crisi. Le parti si stanno accusando reciprocamente di aver violato il cessate il fuoco temporaneo, che era stato stabilito con l’obiettivo di ridurre le tensioni e consentire interventi umanitari. La situazione resta tesa e ancora tutta da chiarire.

Dopo neanche quarantotto ore, la delicata tregua tra Ucraina e Russia traballa già. Le forze armate di Kiev hanno accusato il Cremlino di avere violato il cessate il fuoco di tre giorni iniziato sabato; di rimando, il ministero della Difesa russo sostiene che siano stati gli avversari a non rispettare i patti. Secondo quanto riferito dall’aviazione ucraina, nella notte tra sabato e domenica, l’esercito sovietico avrebbe lanciato decine di droni contro il territorio nemico, uccidendo una persona e ferendone almeno diciannove. A chiedere il cessate il fuoco tra Russia e Ucraina è stato Putin. Il cessate il fuoco aveva avuto inizio il 9 maggio e, nei piani originali, sarebbe dovuto proseguire fino all’11 maggio.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Ucraina e la Russia si stanno accusando a vicenda di aver violato il cessate il fuoco temporaneo

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L’Ucraina fa pagare caro ogni metro alla Russia: la guerra di Putin è una trappola mortale

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