Un episodio di violenza ha coinvolto le regioni di Sumy, in Ucraina, dove un drone russo ha colpito un’ambulanza ferendo tre paramedici. L’attacco avviene nonostante il cessate il fuoco di Pasqua, dichiarato tra le forze di Mosca e Kiev. Le autorità locali hanno confermato l’incidente, che avviene nel quadro di un conflitto ancora caratterizzato da accuse reciproche di violazioni.

Un nuovo episodio di violenza scuote la guerra in Ucraina: nella regione di Sumy, un drone russo ha colpito un’ambulanza, ferendo tre paramedici, nonostante il presunto cessate il fuoco di Pasqua fosse in vigore. Lo hanno riferito le autorità locali, come riportato dal Kiev Independent. Ambulanza colpita a Sumy: tre paramedici feriti. Secondo l’Amministrazione militare regionale di Sumy, “tre paramedici sono rimasti feriti e sono stati prontamente soccorsi”. L’attacco sarebbe avvenuto durante una fase in cui era previsto il rispetto della tregua tra Russia e Ucraina, annunciata dalle 16:00 dell’11 aprile fino alla fine del 12 aprile. Violazioni del cessate il fuoco: centinaia di attacchi.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ucraina, accuse incrociate: violato il cessate il fuoco tra Russia e Kiev

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