Ucraina dopo parole Putin riparte trattativa per la pace
Dopo le dichiarazioni di Putin, le negoziazioni sulla pace in Ucraina riprendono. La Casa Bianca ha annunciato che Witkoff e Kushner si recheranno presto a Mosca per incontri ufficiali. Washington non ha abbandonato l’obiettivo di una soluzione diplomatica, secondo quanto comunicato dalle autorità statunitensi. La situazione rimane al centro dell’attenzione internazionale, con continui sviluppi nelle discussioni tra le parti coinvolte.
Washington non abbandona l’idea di pace neanche per l’Ucraina: Witkoff e Kushner saranno presto a Mosca, dice la Casa Bianca Servizio di Antonella Mazza Teruel TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it
Ucraina, dopo parole Putin riparte trattativa per la pace
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