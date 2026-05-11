Ucraina dopo parole Putin riparte trattativa per la pace

Da tv2000.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo le dichiarazioni di Putin, le negoziazioni sulla pace in Ucraina riprendono. La Casa Bianca ha annunciato che Witkoff e Kushner si recheranno presto a Mosca per incontri ufficiali. Washington non ha abbandonato l’obiettivo di una soluzione diplomatica, secondo quanto comunicato dalle autorità statunitensi. La situazione rimane al centro dell’attenzione internazionale, con continui sviluppi nelle discussioni tra le parti coinvolte.

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Washington non abbandona l’idea di pace neanche per l’Ucraina: Witkoff e Kushner saranno presto a Mosca, dice la Casa Bianca Servizio di Antonella Mazza Teruel TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

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