Leader Ue a Kiev | La pace alle condizioni dell' Ucraina Zelensky | Putin ha fallito

Ursula von der Leyen e Antonio Costa visitano Kiev per mostrare il supporto europeo all’Ucraina, in occasione del quarto anniversario dell’invasione russa. La loro presenza deriva dalla volontà di confermare che la pace si raggiungerà solo alle condizioni dell’Ucraina. Durante l’incontro, hanno ribadito la determinazione dell’Unione a sostenere il paese nel percorso verso la sovranità, mentre Zelensky ha commentato la sconfitta di Putin. La visita si conclude con l’impegno a continuare il supporto.

Nel quarto anniversario dell’invasione russa, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa sono a Kiev per ribadire il sostegno dell’Unione europea all’Ucraina. “ Non ci arrenderemo finché non sarà ristabilita la pace. La pace alle condizioni dell’Ucraina”, ha scritto von der Leyen sui social, sottolineando l’impegno finanziario e militare di Bruxelles. Durante il viaggio verso la capitale ucraina, Costa ha parlato di una “nuova Ue” nata dopo lo scoppio della guerra e ha definito “assolutamente inaccettabile” il veto dell’Ungheria sul prestito a Kiev, assicurando che l’Unione manterrà gli impegni assunti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Piani pace Ucraina, Zelensky: Putin vuole infrangere il principio

