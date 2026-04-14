Fiaccolata per Giacomo Bongiorni ucciso dal branco | Massa si stringe nel dolore Diretta streaming

Nella serata del 14 aprile a Massa si è svolta una fiaccolata in ricordo di Giacomo Bongiorni, ucciso da un gruppo di persone. L’evento ha attirato numerose persone che si sono radunate per rendere omaggio alla vittima. La manifestazione è stata trasmessa in diretta streaming e ha coinvolto cittadini e residenti della zona, tutti riuniti nel dolore e nel ricordo.

Una città sconvolta per l’omicidio del 47enne. La comunità si ritrova nel silenzio in un abbraccio collettivo alla famiglia. Gli aggiornamenti Massa, 14 aprile 2026 – La sera del silenzio, delle lacrime e del ricordo. Una fiaccolata capace di unire un’intera città, e non solo, nel raccoglimento e nella memoria. Una tragedia che lascia sgomenti, ma che oggi trova nella comunità un abbraccio alla famiglia del 47enne. In questa diretta streaming seguiamo da Massa la fiaccolata per Giacomo Bongiorni: Partenza da piazza Garibaldi, via Eugenio Chiesa, via Porta Fabbrica, Piazza Aranci, Palazzo Ducale, via Cairoli, piazza Duomo, via Dante e conclusione in Piazza Palma.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fiaccolata per Giacomo Bongiorni, ucciso dal branco: Massa si stringe nel dolore / Diretta streaming Leggi anche: Massa, ecco da chi è composto il branco che ha ucciso Giacomo Bongiorni Massacrato davanti al figlio: il 47enne Giacomo Bongiorni muore in arresto cardiaco dopo l'aggressione del branco a MassaAveva 47 anni Giacomo Bongiorni, massese, l’uomo che ha perso la vita la scorsa notte in piazza Palma nel centro di Massa a causa di un’aggressione .