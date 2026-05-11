Tuttosport – Inter Thuram rischia la finale di Coppa Italia! Infortunio in allenamento
Nell'ultimo aggiornamento, si segnala che un giocatore dell'Inter ha subito un infortunio durante l'allenamento, mettendo a rischio la sua partecipazione alla finale di Coppa Italia. La notizia, riportata da Tuttosport, indica che la squadra sta monitorando la condizione del calciatore, senza fornire ancora dettagli sulle eventuali conseguenze o tempi di recupero. La situazione resta da seguire nelle prossime ore.
2026-05-11 16:53:00 Prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Tuttosport: L’ Inter continua la preparazione in vista della finale di Coppa Italia contro la Lazio, remake della gara di pochi giorni fa in campionato, in programma mercoledì 13 maggio, ma dal ritiro nerazzurro arrivano segnali poco incoraggianti per Cristian Chivu. Nell’allenamento di oggi, lunedì 11 maggio, Marcus Thuram ha accusato un problema fisico proprio nelle fasi conclusive della seduta, facendo scattare immediatamente l’allarme nello staff tecnico. Thuram si ferma: finale di Coppa Italia a rischio. La notizia più pesante della giornata riguarda Marcus Thuram, costretto a interrompere l’allenamento odierno dopo aver avvertito un problema fisico.🔗 Leggi su Justcalcio.com
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