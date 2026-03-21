Tuttosport – il Genoa di De Rossi ko dopo due vittorie di fila

Il Genoa di Daniele De Rossi ha subito una sconfitta dopo aver conquistato due vittorie di fila. La squadra ligure ha perso una partita, interrompendo così la serie positiva iniziata con successo nelle ultime gare. La notizia è stata riportata da Tuttosport e ha suscitato numerosi commenti sui social network.

2026-03-20 23:46:00 Continuano i commenti sui social a seguito dell’ultima notizia riportata da Tuttosport: GENOVA – Dopo due vittorie consecutive si ferma la marcia del Genoa di Daniele De Rossi. Nell’anticipo della trentesima giornata del campionato di Serie A, tra le mura amiche dello stadio Luigi Ferraris, i rossoblù cadono di misura per mano dell’Udinese di Kosta Runjaic, che riscatta il ko con la Juventus e scappa a +6 in classifica (39 contro 33). A decidere il match è la rete di Ekkelenkamp, su assist di Zaniolo, dopo 66 minuti di gioco. Genoa-Udinese 0-2, la cronaca. La crescita del Genoa sul piano del gioco c’è ed è evidente, ma in un Ferraris illuminato dalla coreografia della gradinata nord è mancato il cinismo sotto porta visto contro Roma e Verona. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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