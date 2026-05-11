Tutto pronto per la ' Festa delle famiglie' | tre giorni dedicati a bambini genitori e nonni

Da giovedì 14 a sabato 16 si svolgerà la Festa delle Famiglie, un evento di tre giorni dedicato a bambini, genitori e nonni. L’iniziativa coinvolge anche adulti che lavorano o vivono in rapporto con l’infanzia e l’adolescenza. La manifestazione si svolge nella città e prevede diverse attività pensate per tutte le età. La partecipazione è aperta a chiunque voglia prendere parte alle iniziative in programma.

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