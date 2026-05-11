Tutto pronto per la ' Festa delle famiglie' | tre giorni dedicati a bambini genitori e nonni
Da giovedì 14 a sabato 16 si svolgerà la Festa delle Famiglie, un evento di tre giorni dedicato a bambini, genitori e nonni. L’iniziativa coinvolge anche adulti che lavorano o vivono in rapporto con l’infanzia e l’adolescenza. La manifestazione si svolge nella città e prevede diverse attività pensate per tutte le età. La partecipazione è aperta a chiunque voglia prendere parte alle iniziative in programma.
Prende il via l’edizione 2026 della Festa delle Famiglie, da giovedì 14 a sabato 16, l’iniziativa che coinvolge non solo genitori, ma anche i nonni e tutti gli adulti di riferimento che per professione o condizione ruotano attorno all'infanzia e all'adolescenza.Iscriviti al canale WhatsApp di.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
FIGLIODIEGO SI E' SCHIACCIATO LE DITA NELLA PORTA DA FIGLIACHIARA DURANTE IL NASCONDINO...
Notizie correlate
Leggi anche: Casal Bertone, la protesta di bambini, nonni, genitori e insegnanti: "La scuola è sacra. Chiediamo fondi speciali"
Leggi anche: 'Benessere Giovane", coinvolti nell'attività fisica 700 bambini: tutto pronto per la festa finale alla pista di atletica
Argomenti più discussi: Tutto pronto per la 17^ Festa della Ranocchia Circolo Arci Marcignana, ecco le modifiche temporanee al transito e alla sosta; SchoolVision 2026: tutto pronto per la finale di sabato; Tutto pronto a Calci per la prima Festa della scienza; Tutto pronto per la Mostra del Chianti a Montespertoli la più antica festa del vino della Toscana.
È tutto pronto per un ???????? che può fare la ?????? ? #BarcellonaRealMadrid LIVE dalle 21 su #DAZN x.com
? Al Marcello Melani tutto pronto per la semifinale playoff tra FC Pistoiese e Piacenza. facebook
Tutto pronto per TuttoFood dall'11 al 14 maggio Fiera Milano a Rho torna che anche quest’anno ha in programma convegni ed eventi con i protagonisti della filiera agroalimentare – industria, distribuzione, istituzioni e mondo accademico – italiana e internazio reddit