Casal Bertone la protesta di bambini nonni genitori e insegnanti | La scuola è sacra Chiediamo fondi speciali

A Casal Bertone, bambini, nonni, genitori e insegnanti si sono riuniti in protesta per chiedere fondi dedicati alla scuola. Alcuni hanno portato peluche, altri striscioni colorati, mentre gridavano che la scuola è sacra e richiedevano interventi urgenti. La manifestazione ha visto la partecipazione di diverse persone che si sono unite per evidenziare le problematiche del sistema scolastico locale.

C'è chi alza un peluche, chi uno striscione colorato. "Basta ci siamo stancati, aggiustateci la scuola. Senza palestra non ci alleniamo, abbiamo solo un bagno ed è proprio quello puzzolente!", si legge in un cartellone appeso all'ingresso del plesso Randaccio, a Casal Bertone, nella periferia est. Dopo più di tre mesi di disagi, richieste di chiarimenti e proteste, i genitori hanno deciso di scendere in piazza. Le famiglie dei circa 400 alunni che frequentano la scuola Randaccio a Casal Bertone.