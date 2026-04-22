' Benessere Giovane coinvolti nell' attività fisica 700 bambini | tutto pronto per la festa finale alla pista di atletica

Venerdì 24 aprile, alle 9.30, si svolgerà la festa finale del progetto di educazione motoria ‘Benessere Giovane: Corri, salta e lancia’ presso la pista di atletica in via Fausto Coppi a Cesena. Circa 700 bambini sono coinvolti nelle attività di attività fisica organizzate nell’ambito del progetto. L’evento conclude il percorso di educazione motoria dedicato ai giovani partecipanti.

Venerdì 24 aprile dalle 9.30 alla pista di atletica di Cesena in via Fausto Coppi si terrà la festa finale del progetto di educazione motoria ‘Benessere Giovane: Corri, salta e lancia’. La manifestazione, rappresenterà l’atto finale di un percorso che ha visto coinvolte 38 classi e circa 700.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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