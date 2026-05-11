Tutti sono convinti di aver trovato l' anti-Pogacar
Nel mondo del ciclismo, tutti sembrano credere di aver scoperto il nuovo anti-Pogacar. Una novità sta scuotendo il panorama contemporaneo, dove i grandi protagonisti come Pogaçar e Van der Poel dominano le corse più importanti. Questa volta, un altro atleta si è distinto come possibile nuovo punto di riferimento, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. La scena si prepara a un nuovo capitolo, con un nome che sta suscitando molte aspettative.
Sta accadendo qualcosa di grosso, nel ciclismo moderno. La cosiddetta “generazione dei fenomeni”, quella in cui Tadej Pogacar e Mathieu van der Poel vincono buona parte delle corse a cui partecipano, ne ha tirato fuori un altro ancora, di questi marziani qui. Ha 19 anni e il percorso forse più breve di sempre tra la comparsa delle stimmate del campione e la messa in strada di quelle stesse miracolose doti: in meno di un anno Paul Seixas si è manifestato campione. In questo senso risulta calzante il soprannome che la coppia di commentatori di Eurosport Italia, Luca Gregorio e Riccardo Magrini, gli ha affibbiato: "l’Angelo di Lione". C’è...🔗 Leggi su Ultimouomo.com
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