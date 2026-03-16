Alla Continassa si parla con entusiasmo del possibile trasferimento di Boga alla Juventus, considerato un colpaccio di Comolli. L’esterno franco-ivoriano è al centro di molte discussioni tra i dirigenti bianconeri, che sembrano avere già avviato le trattative per portarlo in squadra. La vicenda ha attirato l’attenzione di tutti gli addetti ai lavori, creando aspettative sul suo eventuale arrivo.

Boga Juve diventa il colpaccio di Comolli: alla Continassa sono tutti convinti che. La rivelazione sul futuro dell’esterno franco-ivoriano. La parabola di Jérémie Boga alla Juventus è il manifesto perfetto del motto “Fino alla fine”. In pochi mesi, l’esterno ivoriano ha compiuto un’ascesa verticale impressionante: da separato in casa ai margini del Nizza a trascinatore indiscusso dei bianconeri. La sua rinascita non è figlia del caso, ma di una tenacia d’altri tempi. Durante l’esilio forzato in Francia, Boga ha continuato ad allenarsi in solitaria, lavorando duramente per farsi trovare pronto alla chiamata di Luciano Spalletti.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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