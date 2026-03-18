David alimenta i dubbi Juve non tutti nel club sono convinti della cessione | Non è che torna a segnare 25 gol?

Alcuni membri della Juventus continuano a nutrire dubbi sulla cessione di un giocatore, anche dopo le dichiarazioni di chi ha alimentato le discussioni. Si parla di un attaccante che in passato ha segnato 25 gol e che ora potrebbe tornare a farlo. La questione resta aperta e ancora non ci sono decisioni definitive in merito alla sua futura permanenza o partenza dalla squadra.

Bernardo Silva alla Juve, Moretto assicura: «Vi posso garantire che.». Importante conferma Vlahovic Juve, rinnovo mai così vicino: pronto un accordo breve. C’è un ultimo ostacolo da superare Zirkzee proposto alla Juventus, può arrivare a prezzo di saldo: Comolli e Ottolini tentati. Le ultimissime Puczka dalla Next Gen alla Prima Squadra? Il club pensa a lui come futuro vice Cambiaso Juventus Next Gen, Brambilla dopo il pareggio contro il Forlì: «L’aspetto positivo è la reazione dei ragazzi. Il nostro obiettivo è molto chiaro» Caruso: «Tristezza e paura quando ho lasciato la Juventus Women. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - David alimenta i dubbi Juve, non tutti nel club sono convinti della cessione: «Non è che torna a segnare 25 gol?» Articoli correlati Vicario alla Juve? Moretto assicura: «Non tutti convinti nel club. Vogliono un profilo superiore»di Redazione JuventusNews24Vicario alla Juve? Moretto assicura: «Non tutti convinti nel club. David torna a segnare in Serie A, ma c’è una statistica sul suo digiuno. Il dato non lascia dubbidi Redazione JuventusNews24In Sassuolo Juventus di ieri sera, David è tornato a segnare in Serie A.