Tutti in Campo alla Canottieri Napoli si presenta il progetto sociale di Triathlon

Alla Canottieri Napoli è stato presentato il progetto sociale “Tutti in Campo” promosso dalla sezione Triathlon del circolo. L'iniziativa mira a formare un gruppo di sportivi inclusivi, senza barriere, attraverso attività legate a questa disciplina. L'obiettivo è coinvolgere persone di diverse capacità, offrendo opportunità di praticare il triathlon in un contesto aperto e accessibile a tutti.

La sezione Triathlon del Circolo Canottieri Napoli ha realizzato il Progetto Sociale “ Tutti in Campo “, finalizzato a creare un gruppo inclusivo di sportivi “senza barriere”. L’iniziativa sarà presentata venerdì 15 maggio (ore 14,30) nel Salone De Gaudio del circolo, al Molosiglio, nel corso di un incontro che sarà introdotto dal presidente del sodalizio Giancarlo Bracale, con il consigliere Alessandro Fattore e il relatore Claudio Calveri, il CEO Banco BPM Giuseppe Castagna, e altri ospiti del mondo istituzionale e dello sport. In occasione dell’incontro saranno premiati i ragazzi della squadra giovanile di Triathlon del CC Napoli e sarà presentata la gara Aquathlon Napoli Capitale del prossimo 24 maggio, inserita nel programma di Napoli Città Capitale Europea dello Sport 2026.🔗 Leggi su Ildenaro.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

“Lo sport e la Costituzione italiana”, alla Canottieri Napoli si presenta il libro di Flavio D’AmbrosiSarà presentato il 28 aprile alle ore 15 nel salone de Gaudio del Circolo Canottieri Napoli il libro “Lo sport e la Costituzione italiana” di Flavio...

Turismo accessibile, alla Bmt di Napoli Cosy For You presenta il progetto Mare e MontiLa promozione del turismo accessibile in Campania passa anche dalla Borsa Mediterranea del Turismo, in programma dal 12 al 14 marzo alla Mostra...

Si parla di: Pallanuoto A1: l’Ortigia di forza supera la Canottieri Napoli; Bacoli, ecco il Beach Sprint 2026: a Miseno la tappa del Trofeo Filippi.

Internazionali d'Italia di tennis: dove sono i due campi sul Lungotevere? reddit