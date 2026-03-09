Turismo accessibile alla Bmt di Napoli Cosy For You presenta il progetto Mare e Monti

Durante la Borsa Mediterranea del Turismo a Napoli, dal 12 al 14 marzo, Cosy For You presenta il progetto Mare e Monti, che punta a promuovere il turismo accessibile in Campania. L’evento si svolge presso la Mostra d’Oltremare e coinvolge diversi operatori del settore, con l’obiettivo di valorizzare le iniziative dedicate a persone con bisogni specifici.

La promozione del turismo accessibile in Campania passa anche dalla Borsa Mediterranea del Turismo, in programma dal 12 al 14 marzo alla Mostra d’Oltremare di Napoli. In questo contesto la cooperativa sociale Cosy For You presenterà il progetto “Mare e Monti”, un’iniziativa che punta a rendere il viaggio più inclusivo e fruibile per le persone con disabilità attraverso itinerari pensati senza barriere. Il progetto, finanziato dalla Fondazione con il Sud, prevede la realizzazione di percorsi turistici accessibili che collegano alcune delle aree più suggestive della regione, dalle zone montane dell’entroterra fino ai territori costieri. L’obiettivo è migliorare la qualità dell’esperienza di viaggio per chi ha esigenze specifiche di accessibilità, promuovendo al tempo stesso una nuova cultura dell’accoglienza. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

